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Київстар змінив умови для
користувачів мобільного інтернету

Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:45

Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор "Київстар" ввів єдині умови для використання додаткових пакетів мобільного інтернету.

Дивися повний текст Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:45

где тарифы для тех, кому интернет пакеты вообще не нужны?
Амвросий
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