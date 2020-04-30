Мобільний оператор "Київстар" ввів єдині умови для використання додаткових пакетів мобільного інтернету.
Дивися повний текст Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 12:45
Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету.
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:24
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:36
Как-раз таки у "пенсионеров" плохо разбирающихся в современных технологиях трафик на инет течет как из ведра. Это прекрасно видно на примере бабушек и дедушек.
А потребление трафика на телефоне у люмпенов еще больше.
Решать как пользоваться телефоном - это дело человека, а не телефонной компани. Использовать интернет на финансовом номере глупо с точки зрения безопасности.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:42
Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн
Так купи им кнопочный телефон.
Телефонные компании и не лезут в телефон человека, по крайне мере в Украине где можно спободно подключить любой телефон к любому оператору.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:44
Компания не сочла нужным или выгодным такой пакет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:45
мне постоянно без спроса за деньги начисляют мегабайты на номере где интернетом я не пользуюсь вообще. В итоге если закинешь деньги, все быстро в ноль уходит несмотря на то, что я услугами не пользовался.
И тариф точно также поднимают - пишут что в целях оптимизации будут начилять на N мегабайт больше, поэтому абонплата будет дороже. Хотя интернет мне на этом номере не нужен вообще.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:47
Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн
Звиздишь как Троцкий.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:53
Ты прикалываешься? Спам практически каждый день идет с предложениями мегабайтов. Периодически тариф сами меняют, типа старый закрылся, а в новом больше мегабайт но дороже. При том что я инетом на этом номере вообще не пользуюсь.
Особенно цинично звучат смски типа "мы проанализировали ваши нужды и предлагаем вам перейти на тариф с большим объемом трафика" при том что трафик у меня 0.
Было и такое, что мобильный оператор деньги тупо украл.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 13:57, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 січ, 2021 13:55
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