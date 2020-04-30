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Київстар змінив умови для
користувачів мобільного інтернету

Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #123>
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:45

Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету

Пропонуємо до обговорення:
Мобільний оператор "Київстар" ввів єдині умови для використання додаткових пакетів мобільного інтернету.

Дивися повний текст Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 12:45

где тарифы для тех, кому интернет пакеты вообще не нужны?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:24

  Амвросий написав:где тарифы для тех, кому интернет пакеты вообще не нужны?

У других операторов поискать можно. Хотя "пенсионеры" с профилем потребления "один звонок в неделю" ни одному оператору особо не нужны...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:36

  _hunter написав:У других операторов поискать можно. Хотя "пенсионеры" с профилем потребления "один звонок в неделю" ни одному оператору особо не нужны...


Как-раз таки у "пенсионеров" плохо разбирающихся в современных технологиях трафик на инет течет как из ведра. Это прекрасно видно на примере бабушек и дедушек.

А потребление трафика на телефоне у люмпенов еще больше.

Решать как пользоваться телефоном - это дело человека, а не телефонной компани. Использовать интернет на финансовом номере глупо с точки зрения безопасности. :wink:
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:42

Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн

  Амвросий написав:Как-раз таки у "пенсионеров" плохо разбирающихся в современных технологиях трафик на инет течет как из ведра. Это прекрасно видно на примере бабушек и дедушек.

Так купи им кнопочный телефон.
  Амвросий написав:Решать как пользоваться телефоном - это дело человека, а не телефонной компани.

Телефонные компании и не лезут в телефон человека, по крайне мере в Украине где можно спободно подключить любой телефон к любому оператору.
Mind the gap.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:44

  Амвросий написав:где тарифы для тех, кому интернет пакеты вообще не нужны?

Компания не сочла нужным или выгодным такой пакет.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:45

  vitaliy_berdinskikh написав:Телефонные компании и не лезут в телефон человека, по крайне мере в Украине где можно спободно подключить любой телефон к любому оператору.


мне постоянно без спроса за деньги начисляют мегабайты на номере где интернетом я не пользуюсь вообще. В итоге если закинешь деньги, все быстро в ноль уходит несмотря на то, что я услугами не пользовался.

И тариф точно также поднимают - пишут что в целях оптимизации будут начилять на N мегабайт больше, поэтому абонплата будет дороже. Хотя интернет мне на этом номере не нужен вообще.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 13:47, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:47

Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн

  Амвросий написав:мне постоянно без спроса за деньги начисляют мегабайты на номере где интернетом я не пользуюсь вообще

Звиздишь как Троцкий.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:53

  vitaliy_berdinskikh написав:Звиздишь как Троцкий.


Ты прикалываешься? Спам практически каждый день идет с предложениями мегабайтов. Периодически тариф сами меняют, типа старый закрылся, а в новом больше мегабайт но дороже. При том что я инетом на этом номере вообще не пользуюсь.

Особенно цинично звучат смски типа "мы проанализировали ваши нужды и предлагаем вам перейти на тариф с большим объемом трафика" при том что трафик у меня 0.

Было и такое, что мобильный оператор деньги тупо украл.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 13:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 13:55

  Амвросий написав:где тарифы для тех, кому интернет пакеты вообще не нужны?

есть же тариф "Для родителей" за 60 грн
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