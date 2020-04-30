Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету

Додано: Сер 20 січ, 2021 14:10

Амвросий написав: Может тебе еще номер банковской карты с CVV кодом для подтверждения назвать?



Купи сим-карту и сам увидешь подтверждение. Может тебе еще номер банковской карты с CVV кодом для подтверждения назвать?Купи сим-карту и сам увидешь подтверждение.

Я с 2004 года пользовался услугами КС, с моей подачи все мои ближайшие родственники клиенты этого оператора. За родителей я плачу сам поскольку только так смог навязать им смартфоны вместо кнопочных телефонов. Так вот, я прекрасно знаю что КС не берёт лишних денег за какие-то доначисленные мегабайты - иначе бы я это видел проверяя баланс своей родни.А ты *** в очередной раз подтвердивший что не умеешь ни врать, ни признавать что соврал.На упреждение: когда у родителей были кнопочные телефоны единственный про***б КС-а был в том что он совместно с Цифровой лабораторией разводил клиентов на бабло навязывая им подписку на услуги, спасибо собаке женского пола Чернышеву. Но платных доначислений каких-то мифических мегабайтов не было никогда.