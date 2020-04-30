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Київстар змінив умови для
користувачів мобільного інтернету

Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:01

Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн

  Амвросий написав:Ты прикалываешься?

Я жду подтверждения того что Киевстар (или другой оператор) помимо воли клиента начисляет ему какие-то мегабайты попутно списывая за это деньги со счёта.
  Амвросий написав:Спам практически каждый день идет с предложениями мегабайтов.

Но за этот спам ты не платишь не копейки. Давай уже, признавайся что в очередной раз спорол пургу.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:02

  maximus написав:есть же тариф "Для родителей" за 60 грн


60 грн в месяц за нулевой трафик и пару звонков в месяц по 30-40 сек?
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:02

  maximus написав:
  Амвросий написав:где тарифы для тех, кому интернет пакеты вообще не нужны?

есть же тариф "Для родителей" за 60 грн

Амвросий хочет тариф в котором клиенту недоступна услуга доступа в интернет. Потому что лично ему выход в интернет не нужен и оператор ну просто обзан разбиться в лепешку и сделать тариф "без интернета".
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:03

  Амвросий написав:
  maximus написав:есть же тариф "Для родителей" за 60 грн


60 грн в месяц за нулевой трафик и пару звонков в месяц по 30-40 сек?

Как раз то что ты хотел.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:04

  vitaliy_berdinskikh написав:Я жду подтверждения того что Киевстар (или другой оператор) помимо воли клиента начисляет ему какие-то мегабайты попутно списывая за это деньги со счёта.


Может тебе еще номер банковской карты для подтверждения назвать?

Купи сим-карту и сам увидешь подтверждение. :wink:

Можешь еще зайти на любой сайт где обсуждали как Киевстар принудительно переводил со старых тарифов на новые, более дорогие. Весь интернет этими обсуждениями забит.

Последний раз принудительный перевод на новый тариф, без моего согласия был примерно месяц назад.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 14:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:10

Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн

  Амвросий написав:Может тебе еще номер банковской карты с CVV кодом для подтверждения назвать?

Купи сим-карту и сам увидешь подтверждение.

Я с 2004 года пользовался услугами КС, с моей подачи все мои ближайшие родственники клиенты этого оператора. За родителей я плачу сам поскольку только так смог навязать им смартфоны вместо кнопочных телефонов. Так вот, я прекрасно знаю что КС не берёт лишних денег за какие-то доначисленные мегабайты - иначе бы я это видел проверяя баланс своей родни.

А ты *** в очередной раз подтвердивший что не умеешь ни врать, ни признавать что соврал.

Дополнение
На упреждение: когда у родителей были кнопочные телефоны единственный про***б КС-а был в том что он совместно с Цифровой лабораторией разводил клиентов на бабло навязывая им подписку на услуги, спасибо собаке женского пола Чернышеву. Но платных доначислений каких-то мифических мегабайтов не было никогда.
Востаннє редагувалось vitaliy_berdinskikh в Сер 20 січ, 2021 14:14, всього редагувалось 1 раз.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:13

  Амвросий написав:
  maximus написав:есть же тариф "Для родителей" за 60 грн


60 грн в месяц за нулевой трафик и пару звонков в месяц по 30-40 сек?

лол, это что дорого? ну можете укртелеком за 73 подключить. Жалко таксофоны отключили, а то могли бы звонить бесплатно:)
Востаннє редагувалось maximus в Сер 20 січ, 2021 14:18, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:15

  Амвросий написав:60 грн в месяц за нулевой трафик и пару звонков в месяц по 30-40 сек?


Переходите в 3mob. Посекундка, цена минуты в город и на мобильные 45 коп., без абонентки.
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А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:21

Идет етот Киевстар на****. Повелся на рекламу и купил себе пакет безлимитного интернета, а оказывается безлимитный интернет у Киевстара ето до 0,8Мб/с. Тоесть ето даже не хватит в соцсетях нормально сидеть не то что вайбером пользоваться. А в часы пик с 19.00 по 23.00 вообще интернет никакой
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:25

  maximus написав:60 грн в месяц за нулевой трафик и пару звонков в месяц по 30-40 сек?


конечно дорого, это не просто дорого, а сверх дорого.

У меня есть номер другого оператора, где я периодически делаю звонки по 1-2 мин и в месяц уходит 5-10 грн, мне этого для личных нужд вполне хватает. А если в течении месяца звонков вообще не будет, то вообще ничего не плачу.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 14:33, всього редагувалось 1 раз.
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