Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету
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Амвросий написав:где тарифы для тех, кому интернет пакеты вообще не нужны?
есть же тариф "Для родителей" за 60 грн
Амвросий хочет тариф в котором клиенту недоступна услуга доступа в интернет. Потому что лично ему выход в интернет не нужен и оператор ну просто обзан разбиться в лепешку и сделать тариф "без интернета".
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Амвросий написав:Может тебе еще номер банковской карты с CVV кодом для подтверждения назвать?
Купи сим-карту и сам увидешь подтверждение.
Я с 2004 года пользовался услугами КС, с моей подачи все мои ближайшие родственники клиенты этого оператора. За родителей я плачу сам поскольку только так смог навязать им смартфоны вместо кнопочных телефонов. Так вот, я прекрасно знаю что КС не берёт лишних денег за какие-то доначисленные мегабайты - иначе бы я это видел проверяя баланс своей родни.
А ты *** в очередной раз подтвердивший что не умеешь ни врать, ни признавать что соврал.
Дополнение На упреждение: когда у родителей были кнопочные телефоны единственный про***б КС-а был в том что он совместно с Цифровой лабораторией разводил клиентов на бабло навязывая им подписку на услуги, спасибо собаке женского пола Чернышеву. Но платных доначислений каких-то мифических мегабайтов не было никогда.
Идет етот Киевстар на****. Повелся на рекламу и купил себе пакет безлимитного интернета, а оказывается безлимитный интернет у Киевстара ето до 0,8Мб/с. Тоесть ето даже не хватит в соцсетях нормально сидеть не то что вайбером пользоваться. А в часы пик с 19.00 по 23.00 вообще интернет никакой
maximus написав:60 грн в месяц за нулевой трафик и пару звонков в месяц по 30-40 сек?
конечно дорого, это не просто дорого, а сверх дорого.
У меня есть номер другого оператора, где я периодически делаю звонки по 1-2 мин и в месяц уходит 5-10 грн, мне этого для личных нужд вполне хватает. А если в течении месяца звонков вообще не будет, то вообще ничего не плачу.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 14:33, всього редагувалось 1 раз.