Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету

Мне КС как-то поднял тариф на 50% и я просто перестал платить, долго они мне присылали всякие акции, уговаривали на новые тарифы, сдался я тогда когда они мне предложили тариф дешевле изначального да еще и один месяц бесплатно
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:50
Мне КС как-то поднял тариф на 50% и я просто перестал платить, долго они мне присылали всякие акции, уговаривали на новые тарифы, сдался я тогда когда они мне предложили тариф дешевле изначального да еще и один месяц бесплатно
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:53
это у всех так. Но многие просто перешли на другого оператора, включая и меня. Есть операторы без абонплат с посекундной тарификацией, где платишь только за потребленную услугу, а не за воздух.
Так глядишь - абонплата за один мобильный 100 грн, за второй еще 150 грн, за третий 60 грн, за банковские карты еще по 150-300 грн. Уже 5-10 тыс грн абонплат в месяц ни за что на ровном месте
Если еще дольше не платить, то они предложат тариф с абонплатой 40 грн на 4 недели, но это всеравно дорого.
У другого оператора я свободно звоню когда мне надо, особо не думая о времени. С посекундной тарификацией в месяц уходит 5-10 грн. А если не звонить, то вообще ничего не списывается.
Инетом я через wifi пользуюсь. Поэтому мне пакеты мегабайтов не нужны.
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:20
Оператор вам только спасибо сказал -- безденежные халявщики ему и даром не нужны: эпоха наращивания абонентской базы любой ценой давно закончилась.
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:04
У Lycamobile 30 коп. за минуту на всех.
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