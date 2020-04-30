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Київстар змінив умови для
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Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:50

  Амвросий написав: У всех родственников и знакомых КС принудительно переводил на более дорогой тариф оправдывая это предоставлением лишних мегабайтов.

Мне КС как-то поднял тариф на 50% и я просто перестал платить, долго они мне присылали всякие акции, уговаривали на новые тарифы, сдался я тогда когда они мне предложили тариф дешевле изначального да еще и один месяц бесплатно :D
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:53

  unicdima написав:Мне КС как-то поднял тариф на 50% и я просто перестал платить, долго они мне присылали всякие акции, уговаривали на новые тарифы


это у всех так. Но многие просто перешли на другого оператора, включая и меня. Есть операторы без абонплат с посекундной тарификацией, где платишь только за потребленную услугу, а не за воздух. :)


Так глядишь - абонплата за один мобильный 100 грн, за второй еще 150 грн, за третий 60 грн, за банковские карты еще по 150-300 грн. Уже 5-10 тыс грн абонплат в месяц ни за что на ровном месте :evil:

  unicdima написав:, сдался я тогда когда они мне предложили тариф дешевле изначального да еще и один месяц бесплатно :D


Если еще дольше не платить, то они предложат тариф с абонплатой 40 грн на 4 недели, но это всеравно дорого.

У другого оператора я свободно звоню когда мне надо, особо не думая о времени. С посекундной тарификацией в месяц уходит 5-10 грн. А если не звонить, то вообще ничего не списывается.

Инетом я через wifi пользуюсь. Поэтому мне пакеты мегабайтов не нужны.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:20

  Амвросий написав:
  unicdima написав:Мне КС как-то поднял тариф на 50% и я просто перестал платить, долго они мне присылали всякие акции, уговаривали на новые тарифы


это у всех так. Но многие просто перешли на другого оператора, включая и меня. ...

Оператор вам только спасибо сказал :) -- безденежные халявщики ему и даром не нужны: эпоха наращивания абонентской базы любой ценой давно закончилась.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:04

  summacut написав:
  Амвросий написав:60 грн в месяц за нулевой трафик и пару звонков в месяц по 30-40 сек?


Переходите в 3mob. Посекундка, цена минуты в город и на мобильные 45 коп., без абонентки.
http://3mob.ua/application/prices/indiv ... 99?lang=ru

У Lycamobile 30 коп. за минуту на всех.
andrein
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:14

  _hunter написав:Оператор вам только спасибо сказал :) -- безденежные халявщики ему и даром не нужны: эпоха наращивания абонентской базы любой ценой давно закончилась.


ну и замечательно, хорошо что альтернативы есть.

Кстати удержание таких абонентов оператору не стоит вообще практически ничего и при этом приносит прибыль.


Есть люди, которые считают, что платить абонплату 100-150 грн в месяц ни за что - это круто. Но не все такие. :D
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:31

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Оператор вам только спасибо сказал :) -- безденежные халявщики ему и даром не нужны: эпоха наращивания абонентской базы любой ценой давно закончилась.


ну и замечательно, хорошо что альтернативы есть.

Кстати удержание таких абонентов оператору не стоит вообще практически ничего и при этом приносит прибыль.


Есть люди, которые считают, что платить абонплату 100-150 грн в месяц ни за что - это круто. Но не все такие. :D

Нет: такие абоненты "жрут" емкость сети и негативным образом влияют на статистику -- понижают ARPU (учет "по головам" уже давно не используются).
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:34

  _hunter написав:Нет: такие абоненты "жрут" емкость сети и негативным образом влияют на статистику -- понижают ARPU (учет "по головам" уже давно не используются).


то что абоненты гугла и других рекламщиков "жрут" ёмкость их никак не смущает, они готовы даже доплачивать за рост такого "жора" :D

В современном мире "ёмкость" - это копейки. Главное заполучить канал доставки информации пользователю, т.к. он будет приносить гораздо больше денег. Многие компании готовы платить за рост пользователей.

А вы говорите "жёр"... :D

Пройдет еще немного время и интернет вообще бесплатным станет, людям будут еще и доплачивать, чтобы они пользовались интернетом. :wink:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:55

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Нет: такие абоненты "жрут" емкость сети и негативным образом влияют на статистику -- понижают ARPU (учет "по головам" уже давно не используются).


то что абоненты гугла и других рекламщиков "жрут" ёмкость их никак не смущает, они готовы даже доплачивать за рост такого "жора" :D
...

Чозабред? -- Гугл зарабатывает на продаже данных своих пользователей. Операторы (из-за повального шифрования) так не умеют. А данные о передвижениях да звонках "халявщика-эконома" никому особенно нифиг не нужны. Даже даром...

Но, если что, бесплатно дарю идею\бизнес-план: открываем своего ОПСОСа с тарифами "все по одной гривне" (или по две). Еще можно гарантировать несменяемость тарифов в течении, например, 10-ти лет.
-- клиенты так и попрут... Бабло лопатами грести придется. Начинать, кстати, можно даже с районного провайдера -- на Национального сходу можно не замахиваться.

Готов делами свое балабольство подтвердить? -- или как обычно: "звиздеть -- не мешки ворочать"?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:59

  _hunter написав:Чозабред?


Это не бред. Это тренд.
Многие бесплатные сегодня сервисы раньше были платными.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:12

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Чозабред?


Это не бред. Это тренд.
Многие бесплатные сегодня сервисы раньше были платными.

Я же следующим предложением написал почему именно это бред...
"Если что-то бесплатно, то товар - это ты" ©

При всем при этом -- даже у того же Гугла сервисы как платными становятся (Гугло-фото/диск) так и условно-бесплатными (Гугло-телевизор).

Ну и на всякий случай:
  _hunter написав:...

Готов делами свое балабольство подтвердить? -- или как обычно: "звиздеть -- не мешки ворочать"?
_hunter
 
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