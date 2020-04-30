Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету

Додано: Сер 20 січ, 2021 14:53

unicdima написав: Мне КС как-то поднял тариф на 50% и я просто перестал платить, долго они мне присылали всякие акции, уговаривали на новые тарифы Мне КС как-то поднял тариф на 50% и я просто перестал платить, долго они мне присылали всякие акции, уговаривали на новые тарифы

unicdima написав: , сдался я тогда когда они мне предложили тариф дешевле изначального да еще и один месяц бесплатно , сдался я тогда когда они мне предложили тариф дешевле изначального да еще и один месяц бесплатно

это у всех так. Но многие просто перешли на другого оператора, включая и меня. Есть операторы без абонплат с посекундной тарификацией, где платишь только за потребленную услугу, а не за воздух.Так глядишь - абонплата за один мобильный 100 грн, за второй еще 150 грн, за третий 60 грн, за банковские карты еще по 150-300 грн. Уже 5-10 тыс грн абонплат в месяц ни за что на ровном местеЕсли еще дольше не платить, то они предложат тариф с абонплатой 40 грн на 4 недели, но это всеравно дорого.У другого оператора я свободно звоню когда мне надо, особо не думая о времени. С посекундной тарификацией в месяц уходит 5-10 грн. А если не звонить, то вообще ничего не списывается.Инетом я через wifi пользуюсь. Поэтому мне пакеты мегабайтов не нужны.