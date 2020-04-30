Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету

Мне КС как-то поднял тариф на 50% и я просто перестал платить, долго они мне присылали всякие акции, уговаривали на новые тарифы, сдался я тогда когда они мне предложили тариф дешевле изначального да еще и один месяц бесплатно
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:50
Мне КС как-то поднял тариф на 50% и я просто перестал платить, долго они мне присылали всякие акции, уговаривали на новые тарифы, сдался я тогда когда они мне предложили тариф дешевле изначального да еще и один месяц бесплатно
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:53
это у всех так. Но многие просто перешли на другого оператора, включая и меня. Есть операторы без абонплат с посекундной тарификацией, где платишь только за потребленную услугу, а не за воздух.
Так глядишь - абонплата за один мобильный 100 грн, за второй еще 150 грн, за третий 60 грн, за банковские карты еще по 150-300 грн. Уже 5-10 тыс грн абонплат в месяц ни за что на ровном месте
Если еще дольше не платить, то они предложат тариф с абонплатой 40 грн на 4 недели, но это всеравно дорого.
У другого оператора я свободно звоню когда мне надо, особо не думая о времени. С посекундной тарификацией в месяц уходит 5-10 грн. А если не звонить, то вообще ничего не списывается.
Инетом я через wifi пользуюсь. Поэтому мне пакеты мегабайтов не нужны.
Додано: Сер 20 січ, 2021 15:20
Оператор вам только спасибо сказал -- безденежные халявщики ему и даром не нужны: эпоха наращивания абонентской базы любой ценой давно закончилась.
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:04
У Lycamobile 30 коп. за минуту на всех.
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:14
ну и замечательно, хорошо что альтернативы есть.
Кстати удержание таких абонентов оператору не стоит вообще практически ничего и при этом приносит прибыль.
Есть люди, которые считают, что платить абонплату 100-150 грн в месяц ни за что - это круто. Но не все такие.
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:31
Нет: такие абоненты "жрут" емкость сети и негативным образом влияют на статистику -- понижают ARPU (учет "по головам" уже давно не используются).
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:34
то что абоненты гугла и других рекламщиков "жрут" ёмкость их никак не смущает, они готовы даже доплачивать за рост такого "жора"
В современном мире "ёмкость" - это копейки. Главное заполучить канал доставки информации пользователю, т.к. он будет приносить гораздо больше денег. Многие компании готовы платить за рост пользователей.
А вы говорите "жёр"...
Пройдет еще немного время и интернет вообще бесплатным станет, людям будут еще и доплачивать, чтобы они пользовались интернетом.
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:55
Чозабред? -- Гугл зарабатывает на продаже данных своих пользователей. Операторы (из-за повального шифрования) так не умеют. А данные о передвижениях да звонках "халявщика-эконома" никому особенно нифиг не нужны. Даже даром...
Но, если что, бесплатно дарю идею\бизнес-план: открываем своего ОПСОСа с тарифами "все по одной гривне" (или по две). Еще можно гарантировать несменяемость тарифов в течении, например, 10-ти лет.
-- клиенты так и попрут... Бабло лопатами грести придется. Начинать, кстати, можно даже с районного провайдера -- на Национального сходу можно не замахиваться.
Готов делами свое балабольство подтвердить? -- или как обычно: "звиздеть -- не мешки ворочать"?
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:59
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:12
Я же следующим предложением написал почему именно это бред...
"Если что-то бесплатно, то товар - это ты" ©
При всем при этом -- даже у того же Гугла сервисы как платными становятся (Гугло-фото/диск) так и условно-бесплатными (Гугло-телевизор).
Ну и на всякий случай:
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