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Київстар змінив умови для
користувачів мобільного інтернету

Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:48

  andrein написав:У Lycamobile 30 коп. за минуту на всех.


Жырненько. Роумится в яйце?
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:56

  _hunter написав:Но, если что, бесплатно дарю идею\бизнес-план: открываем своего ОПСОСа с тарифами "все по одной гривне" (или по две).


Вы предлагаете открыть оператора, где необходима лицензия и инфраструктура в виде коммуникаций и базовых станций, которая стоит приличных денег. Но даже не это главное, вы предлагаете физлицу конкурировать с акулами монополии? Глупо.

А по сути - нет никакого интереса открывать своего ОСОСа по гривне. Пользуюсь услугами lycamobile и мне это обходится в 5-10 грн в месяц. Меня это устраивает.

А КС пускай ищет лохов, готовых платить по 100-200 грн в месяц за возможность иметь номер с кодом КС :)
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 18:20, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:13

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Но, если что, бесплатно дарю идею\бизнес-план: открываем своего ОПСОСа с тарифами "все по одной гривне" (или по две).


Вы предлагаете открыть оператора, где необходима лицензия и инфраструктура в виде коммуникаций и базовых станций, которая стоит приличных денег. Но даже не это главное, вы предлагаете физлицу конкурировать с акулами монополии? Глупо.
...

Ага: капитальные затраты -- нужны. Но отбивать их повышая тарифы Амвросий запрещает. Ясно-понятно.

Так у вас же есть армия лояльных потенциальных клиентов -- только и ждущих "бабушко-ОПСОСа", что бы уйти наконец-то из рабства ненавистных Киевстаров/Водафонов. Или такой ОПСОС только Амвросий-ю нужен? :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:16

  _hunter написав:Ага: капитальные затраты -- нужны. Но отбивать их повышая тарифы Амвросий запрещает.


Кто запрещает? Да пускай катятся со своими тарифами.

Меня устраивает связь других операторов. :)

  _hunter написав:уйти наконец-то из рабства ненавистных Киевстаров/Водафонов. Или такой ОПСОС только Амвросий-ю нужен? :roll:


Тут нет рабства - это просто воровство.
Ну списали они деньги без предоставления услуг и чего добились?
Я просто завел карту другого оператора и больше денег на КС не кладу.

Знакомые и родственники тоже все перешли на других операторов.

А вы продолжайте платить по 100-200 грн за мегабайты, если вам нравится :)
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:27

Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн

  Амвросий написав:Меня устраивает связь lycamobile

Что, и наличие навязанного интернера уже не раздражает так как раздражало в Киевстаре?
₴ 30.00
30 днів

200 хв Дзвінки на інші мережі
30 SMS на інші мережі
4 Гб Мобільний Інтернет
:mrgreen:

  Амвросий написав:где нет абонплаты.
Так в КС на предоплате тоже нет абонплаты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:38

  vitaliy_berdinskikh написав:Что, и наличие навязанного интернера уже не раздражает так как раздражало в Киевстаре?
₴ 30.00
30 днів


Меня наличие интернета не раздражает, меня раздражает абонплата.
Я хочу платить только за то что потребляю.
Я не хочу платить за то что мне не нужно.

То что ты цитируешь - это пакет. Его можно купить на месяц, а можно не покупать и пользоваться посекундной/помегабайтной тарификацией по дефолту.

По дефолту тариф чуть выше чем если купить пакет, зато тратишь только по факту пользования услугой.

на стационарные и мобильные других операторов - 0.5 коп/сек
на номера lycamobile - 0.16 коп/сек
инет 0.20 грн/МБ


  vitaliy_berdinskikh написав:Так в КС на предоплате тоже нет абонплаты.


каким образом в КС нет абонплаты? Если закинуть денег, КС тут-же абонплату снимает, если не хватает на абонплату, то гривен по 10 в день снимает пока в ноль не уйдет.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 18:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:47

Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн

  Амвросий написав:То что ты цитируешь - это пакет. Его можно купить на месяц, а можно не покупать и пользоваться посекундной/помегабайтной тарификацией по дефолту.

В КС и лайфе есть точно такая же вещь когда ты не платишь за пакет на 28-30 дней, а платишь только за день пользования. У Водафона тоже скорей всего есть.

КС
Вартість послуг

Дзвінки на інші мобільні та міські номери по Україні 0,60 грн/хв
SMS по Україні, пакети 10 SMS 3,00 грн/пакет
....

У перший місяць обслуговування знімається плата за пакет «Перший місяць обслуговування» — 60 грн (знімається в день підключення).

Надалі плата за тарифний план нараховується щодня рівними частинами, пропорційно кількості днів у календарному місяці.


Лайф
При несвоєчасній оплаті пакету послуг на 4 тижні буде автоматично нараховуватися пакет послуг на 1 день (за умови достатньої суми на рахунку), щоб ви завжди залишалися на зв’язку. В іншому разі застосовуються стандартні тарифи.
Пакет послуг на 1 день

Інтернет, МБ

500

Дзвінки на всі мобільні номери по Україні (включаючи lifecell), хв

50
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:51

Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн

  Амвросий написав:каким образом в КС нет абонплаты? Если закинуть денег, КС тут-же абонплату снимает, если не хватает на абонплату, то гривен по 10 в день снимает пока в ноль не уйдет.


Да это в край раздражает, заставляют изворачиваться кидать по 10 в день когда собираешься звонить. В итоге... одним телефоном ужене пользуюсь почти. В дургом работает пакет но там номер новый когда закончится буду бросать когда ТОЧНО нужно позвонить. Иначе ни-ни.

В итоге живу без связи :lol:
и все ОК
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:55

  vitaliy_berdinskikh написав:У перший місяць обслуговування знімається плата за пакет «Перший місяць обслуговування» — 60 грн (знімається в день підключення).


ну и зачем это нужно?

В лайке я плачу только за секунды разговора.
Никаких списаний по 60 грн в месяц нет.

Если хочешь купить пакет, то ты явно покупаешь пакет.
Не хочешь пакет - платишь только за те секунды, которые наговорил. :)


Например закинул я 50 грн и не пользуюсь номером месяц.
Мои 50 грн так и лежат, никто их не снимает.
Позвонил на 20 секунд, списалась стоимость 20 * 0.5 = 10 коп.
Никаких других списаний нет.
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