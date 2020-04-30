Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету

Жырненько. Роумится в яйце?
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:48
А потом спрашивают, ты не хочешь в Киев? Нет млять, не хочу. (c)
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:56
Вы предлагаете открыть оператора, где необходима лицензия и инфраструктура в виде коммуникаций и базовых станций, которая стоит приличных денег. Но даже не это главное, вы предлагаете физлицу конкурировать с акулами монополии? Глупо.
А по сути - нет никакого интереса открывать своего ОСОСа по гривне. Пользуюсь услугами
А КС пускай ищет лохов, готовых платить по 100-200 грн в месяц за возможность иметь номер с кодом КС
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 18:20, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:13
Ага: капитальные затраты -- нужны. Но отбивать их повышая тарифы Амвросий запрещает. Ясно-понятно.
Так у вас же есть армия лояльных потенциальных клиентов -- только и ждущих "бабушко-ОПСОСа", что бы уйти наконец-то из рабства ненавистных Киевстаров/Водафонов. Или такой ОПСОС только Амвросий-ю нужен?
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:16
Кто запрещает? Да пускай катятся со своими тарифами.
Меня устраивает связь других операторов.
Тут нет рабства - это просто воровство.
Ну списали они деньги без предоставления услуг и чего добились?
Я просто завел карту другого оператора и больше денег на КС не кладу.
Знакомые и родственники тоже все перешли на других операторов.
А вы продолжайте платить по 100-200 грн за мегабайты, если вам нравится
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:27
Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн
Что, и наличие навязанного интернера уже не раздражает так как раздражало в Киевстаре?
Так в КС на предоплате тоже нет абонплаты.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:38
Меня наличие интернета не раздражает, меня раздражает абонплата.
Я хочу платить только за то что потребляю.
Я не хочу платить за то что мне не нужно.
То что ты цитируешь - это пакет. Его можно купить на месяц, а можно не покупать и пользоваться посекундной/помегабайтной тарификацией по дефолту.
По дефолту тариф чуть выше чем если купить пакет, зато тратишь только по факту пользования услугой.
на стационарные и мобильные других операторов - 0.5 коп/сек
на номера lycamobile - 0.16 коп/сек
инет 0.20 грн/МБ
каким образом в КС нет абонплаты? Если закинуть денег, КС тут-же абонплату снимает, если не хватает на абонплату, то гривен по 10 в день снимает пока в ноль не уйдет.
Востаннє редагувалось Амвросий в Сер 20 січ, 2021 18:51, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:47
Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн
В КС и лайфе есть точно такая же вещь когда ты не платишь за пакет на 28-30 дней, а платишь только за день пользования. У Водафона тоже скорей всего есть.
КС
Лайф
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:51
Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн
Да это в край раздражает, заставляют изворачиваться кидать по 10 в день когда собираешься звонить. В итоге... одним телефоном ужене пользуюсь почти. В дургом работает пакет но там номер новый когда закончится буду бросать когда ТОЧНО нужно позвонить. Иначе ни-ни.
В итоге живу без связи
и все ОК
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:55
ну и зачем это нужно?
В лайке я плачу только за секунды разговора.
Никаких списаний по 60 грн в месяц нет.
Если хочешь купить пакет, то ты явно покупаешь пакет.
Не хочешь пакет - платишь только за те секунды, которые наговорил.
Например закинул я 50 грн и не пользуюсь номером месяц.
Мои 50 грн так и лежат, никто их не снимает.
Позвонил на 20 секунд, списалась стоимость 20 * 0.5 = 10 коп.
Никаких других списаний нет.
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