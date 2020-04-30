Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету

Додано: Сер 20 січ, 2021 18:38

vitaliy_berdinskikh написав: Что, и наличие навязанного интернера уже не раздражает так как раздражало в Киевстаре? ₴ 30.00

30 днів Что, и наличие навязанного интернера уже не раздражает так как раздражало в Киевстаре?

vitaliy_berdinskikh написав: Так в КС на предоплате тоже нет абонплаты. Так в КС на предоплате тоже нет абонплаты.

Меня наличие интернета не раздражает, меня раздражает абонплата.Я хочу платить только за то что потребляю.Я не хочу платить за то что мне не нужно.То что ты цитируешь - это пакет. Его можно купить на месяц, а можно не покупать и пользоваться посекундной/помегабайтной тарификацией по дефолту.По дефолту тариф чуть выше чем если купить пакет, зато тратишь только по факту пользования услугой.на стационарные и мобильные других операторов - 0.5 коп/секна номера lycamobile - 0.16 коп/секинет 0.20 грн/МБкаким образом в КС нет абонплаты? Если закинуть денег, КС тут-же абонплату снимает, если не хватает на абонплату, то гривен по 10 в день снимает пока в ноль не уйдет.