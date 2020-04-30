Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету

нет, у КС не отключается.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:21
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:30
Это где у них такой пакет???
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:46
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:53
вы похоже спец по киевстару, а расскажите как отключить автоснятие за месяц и за день?
Ато как-то вроде бы абонплаты нету но и связи тоже нету
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:55
Но есть засада. Если 90 дней нет движений по счёту, то отваливаются исходящие. А ещё 30 дней и симка деактивируется (ХЗ что при этом с остатком денег). Поэтому я себе третью симку брал 3Mob. Там аналогичная фигня, но хотя бы через год. А если симка чисто под входящие, то лучше всего как раз КС. У него можно денег не платить и после любого входящего звонка симка активна ещё год. Вроде, больше ни у кого такой халявы нет.
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:14
Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн
Может ты как абонент КС просто наберёшь 466 и спросишь это у оператора?
Я конечно могу сделать всё то же самое (взяв телефон у кого-то из родни), но вопрос то интересует тебя.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:25
Так выж скажите что сим карты раздают безплатно.
Сам использую Всё в одном S. Для работы достаточно. Но задалбывает отвечать что за код 091
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:32
Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн
А вообще есть люди которые используют тарифы 600 грн или 1200 грн???
Кто это вообще?
Додано: Сер 20 січ, 2021 20:40
Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн
легко подключаешь контракт и в услугах отключаешь доступ к интернет
|