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Київстар змінив умови для
користувачів мобільного інтернету

Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:21

  vitaliy_berdinskikh написав:А это автоматическое списание отключается, у лайфсела так точно, подозреваю что и у КС тоже.


нет, у КС не отключается.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:30

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Амвросий написав:Меня устраивает связь lycamobile

₴ 30.00
30 днів

200 хв Дзвінки на інші мережі
30 SMS на інші мережі
4 Гб Мобільний Інтернет
:mrgreen:

[

Это где у них такой пакет???
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:46

  swan forever написав:Это где у них такой пакет???


Все в одном XS
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:53

  vitaliy_berdinskikh написав:Теперь ситуация поменялась и вас с Амвросием раздражает что сразу списывается. А это автоматическое списание отключается, у лайфсела так точно, подозреваю что и у КС тоже.
вы похоже спец по киевстару, а расскажите как отключить автоснятие за месяц и за день?
Ато как-то вроде бы абонплаты нету но и связи тоже нету
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:55

  Амвросий написав:Например закинул я 50 грн и не пользуюсь номером месяц.
Мои 50 грн так и лежат, никто их не снимает.
Позвонил на 20 секунд, списалась стоимость 20 * 0.5 = 10 коп.
Никаких других списаний нет.

Но есть засада. Если 90 дней нет движений по счёту, то отваливаются исходящие. А ещё 30 дней и симка деактивируется (ХЗ что при этом с остатком денег). Поэтому я себе третью симку брал 3Mob. Там аналогичная фигня, но хотя бы через год. А если симка чисто под входящие, то лучше всего как раз КС. У него можно денег не платить и после любого входящего звонка симка активна ещё год. Вроде, больше ни у кого такой халявы нет.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:14

Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн

  Diman написав:вы похоже спец по киевстару, а расскажите как отключить автоснятие за месяц и за день?

подозреваю что и у КС тоже.
:roll:

Может ты как абонент КС просто наберёшь 466 и спросишь это у оператора?

Я конечно могу сделать всё то же самое (взяв телефон у кого-то из родни), но вопрос то интересует тебя. :wink:
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:25

  Амвросий написав:
  swan forever написав:Это где у них такой пакет???


Все в одном XS

Так выж скажите что сим карты раздают безплатно.
Сам использую Всё в одном S. Для работы достаточно. Но задалбывает отвечать что за код 091 :D
papchik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:32

Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн

А вообще есть люди которые используют тарифы 600 грн или 1200 грн???
Кто это вообще?
papchik
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:40

Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн

vitaliy_berdinskikh написав:
  maximus написав:
  Амвросий написав:где тарифы для тех, кому интернет пакеты вообще не нужны?

есть же тариф "Для родителей" за 60 грн

Амвросий хочет тариф в котором клиенту недоступна услуга доступа в интернет.... .
легко подключаешь контракт и в услугах отключаешь доступ к интернет
GALeon
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