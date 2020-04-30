Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету

Додано: Сер 20 січ, 2021 19:55

Амвросий написав: Например закинул я 50 грн и не пользуюсь номером месяц.

Мои 50 грн так и лежат, никто их не снимает.

Позвонил на 20 секунд, списалась стоимость 20 * 0.5 = 10 коп.

Никаких других списаний нет. Например закинул я 50 грн и не пользуюсь номером месяц.Мои 50 грн так и лежат, никто их не снимает.Позвонил на 20 секунд, списалась стоимость 20 * 0.5 = 10 коп.Никаких других списаний нет.

Но есть засада. Если 90 дней нет движений по счёту, то отваливаются исходящие. А ещё 30 дней и симка деактивируется (ХЗ что при этом с остатком денег). Поэтому я себе третью симку брал 3Mob. Там аналогичная фигня, но хотя бы через год. А если симка чисто под входящие, то лучше всего как раз КС. У него можно денег не платить и после любого входящего звонка симка активна ещё год. Вроде, больше ни у кого такой халявы нет.