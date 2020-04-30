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Київстар змінив умови для
користувачів мобільного інтернету

Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:53

  Амвросий написав:
  swan forever написав:Это где у них такой пакет???


Все в одном XS

я думал это у кс
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
swan forever
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:59

  papchik написав:А вообще есть люди которые используют тарифы 600 грн или 1200 грн???
Кто это вообще?


у КС до недавнего времени были пакеты где платили за входящие. На таких пакетах люди себе накручивали на халяву тысячные суммы на счету. Звонили ночью в приватбанк и сбрасывали звонок. Робот перезванивал и капали деньги на счет.

В прошлом году те тарифы отменили и у людей остались тысячи халявных гривен на счету. Видимо для таких и предназначено :D

  GALeon написав:легко подключаешь контракт и в услугах отключаешь доступ к интернет


еще лучше... с контрактом могут еще и в долг насчитать

Мне такое счастье не нужно. Я хочу иметь возможность просто выкинуть карту и забыть, если тарифы не будут устраивать.
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:19

  Амвросий написав:у КС до недавнего времени были пакеты где платили за входящие. На таких пакетах люди себе накручивали на халяву тысячные суммы на счету. Звонили ночью в приватбанк и сбрасывали звонок. Робот перезванивал и капали деньги на счет.

В прошлом году те тарифы отменили и у людей остались тысячи халявных гривен на счету.

Тоже какие-то секретные? Тариф "29" закрыли уже два года назад. Да и там за входящие платили не деньгами, а бонусами, которые через месяц сгорали.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:49

Re: Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтерн

Амвросий написав:
  papchik написав:А вообще есть люди которые используют тарифы 600 грн или 1200 грн???
Кто это вообще?


у КС до недавнего времени были пакеты где платили за входящие. На таких пакетах люди себе накручивали на халяву тысячные суммы на счету. Звонили ночью в приватбанк и сбрасывали звонок. Робот перезванивал и капали деньги на счет.

В прошлом году те тарифы отменили и у людей остались тысячи халявных гривен на счету. Видимо для таких и предназначено :D

  GALeon написав:легко подключаешь контракт и в услугах отключаешь доступ к интернет


еще лучше... с контрактом могут еще и в долг насчитать...
кредит тоже можно отключить
GALeon
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