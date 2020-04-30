Київстар змінив умови для користувачів мобільного інтернету
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papchik написав:А вообще есть люди которые используют тарифы 600 грн или 1200 грн??? Кто это вообще?
у КС до недавнего времени были пакеты где платили за входящие. На таких пакетах люди себе накручивали на халяву тысячные суммы на счету. Звонили ночью в приватбанк и сбрасывали звонок. Робот перезванивал и капали деньги на счет.
В прошлом году те тарифы отменили и у людей остались тысячи халявных гривен на счету. Видимо для таких и предназначено
GALeon написав:легко подключаешь контракт и в услугах отключаешь доступ к интернет
еще лучше... с контрактом могут еще и в долг насчитать
Мне такое счастье не нужно. Я хочу иметь возможность просто выкинуть карту и забыть, если тарифы не будут устраивать.
Амвросий написав:у КС до недавнего времени были пакеты где платили за входящие. На таких пакетах люди себе накручивали на халяву тысячные суммы на счету. Звонили ночью в приватбанк и сбрасывали звонок. Робот перезванивал и капали деньги на счет.
В прошлом году те тарифы отменили и у людей остались тысячи халявных гривен на счету.
Тоже какие-то секретные? Тариф "29" закрыли уже два года назад. Да и там за входящие платили не деньгами, а бонусами, которые через месяц сгорали.
papchik написав:А вообще есть люди которые используют тарифы 600 грн или 1200 грн??? Кто это вообще?
у КС до недавнего времени были пакеты где платили за входящие. На таких пакетах люди себе накручивали на халяву тысячные суммы на счету. Звонили ночью в приватбанк и сбрасывали звонок. Робот перезванивал и капали деньги на счет.
В прошлом году те тарифы отменили и у людей остались тысячи халявных гривен на счету. Видимо для таких и предназначено
GALeon написав:легко подключаешь контракт и в услугах отключаешь доступ к интернет
еще лучше... с контрактом могут еще и в долг насчитать...