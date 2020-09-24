Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.
Дивися повний текст Під час заморозків з'ясувалося, що запаси вугілля на українських складах в п'ять разів менші за торішні.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:32
Під час заморозків з'ясувалося, що запаси вугілля на...
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Дивися повний текст Під час заморозків з'ясувалося, що запаси вугілля на українських складах в п'ять разів менші за торішні.
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