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Під час заморозків з'ясувалося,
що запаси вугілля на...

Під час заморозків з'ясувалося, що запаси вугілля на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:32

Під час заморозків з'ясувалося, що запаси вугілля на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Дивися повний текст Під час заморозків з'ясувалося, що запаси вугілля на українських складах в п'ять разів менші за торішні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:33

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p_a_l
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мыши съели? )
Tamagoch
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