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В Україні буде створено
реєстр вакцинованих від...

В Україні буде створено реєстр вакцинованих від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:33

В Україні буде створено реєстр вакцинованих від...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні буде створено реєстр вакцинованих від коронавірусу осіб, а також можливе запровадження електронних паспортів вакцинації.

Дивися повний текст В Україні буде створено реєстр вакцинованих від коронавірусу осіб.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:34

Сколько будет стоить поставить отметку о вакцинации не вакцинируясь?
Кого из знакомых не спрошу, никто вакцинироваться и не собирается.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:41

  p_a_l написав:Сколько будет стоить поставить отметку о вакцинации не вакцинируясь?
Кого из знакомых не спрошу, никто вакцинироваться и не собирается.

меня это тоже интересует. Если узнаете - сообщите, плиз :oops:
vetka
 
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