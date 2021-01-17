В Україні буде створено реєстр вакцинованих від коронавірусу осіб, а також можливе запровадження електронних паспортів вакцинації.
Дивися повний текст В Україні буде створено реєстр вакцинованих від коронавірусу осіб.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:33
В Україні буде створено реєстр вакцинованих від...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні буде створено реєстр вакцинованих від коронавірусу осіб.
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:34
Сколько будет стоить поставить отметку о вакцинации не вакцинируясь?
Кого из знакомых не спрошу, никто вакцинироваться и не собирается.
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:41
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:43
Идиоты...Сегрегация начинается.Это для чего нужно?Чтобы запретить не вакцинированным вход в магазин?
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:44
Re: В Україні буде створено реєстр вакцинованих від...
“Буде створений реєстр вакцинованих з дуже багатьох причин. По-перше – ми маємо знати кількість провакцинованих, і без реєстру це буде дуже важко зробити, по-друге – ми маємо відслідковувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації, по-третє – міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів провакцинованих”, – пояснив він.
Да-да, и как раньше это умудрялись делать без реестров отслеживание результатов вакцинации - уму не постижимо.
Mind the gap.
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