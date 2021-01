В Україні буде створено реєстр вакцинованих від...

Додано: Сер 20 січ, 2021 14:44

“Буде створений реєстр вакцинованих з дуже багатьох причин. По-перше – ми маємо знати кількість провакцинованих, і без реєстру це буде дуже важко зробити, по-друге – ми маємо відслідковувати ускладнення, які можуть виникнути після вакцинації, по-третє – міністерство розробляє можливість видачі електронних паспортів провакцинованих”, – пояснив він.



Да-да, и как раньше это умудрялись делать без реестров отслеживание результатов вакцинации - уму не постижимо.

