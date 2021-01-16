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Подорожчання залізничних
перевезень: наскільки зростуть ціни

Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:52

Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише прес-служба Мінінфораструктури в Telegram.

Дивися повний текст Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:52

А качество перевозок они думают улучшать?Вопрос номер один-вентиляция.Задохнуться можно,хоть летом,хоть зимой.И окна не открываются.Про кондиционеры вообще молчу.
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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