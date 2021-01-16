Про це пише прес-служба Мінінфораструктури в Telegram.
Дивися повний текст Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:52
Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни
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Дивися повний текст Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни.
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:52
А качество перевозок они думают улучшать?Вопрос номер один-вентиляция.Задохнуться можно,хоть летом,хоть зимой.И окна не открываются.Про кондиционеры вообще молчу.
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