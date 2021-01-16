Про це пише прес-служба Мінінфораструктури в Telegram.
Дивися повний текст Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 14:52
Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни.
Додано: Сер 20 січ, 2021 14:52
А качество перевозок они думают улучшать?Вопрос номер один-вентиляция.Задохнуться можно,хоть летом,хоть зимой.И окна не открываются.Про кондиционеры вообще молчу.
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:53
Меняются руководители с миллионными зарплатами,но ничего не меняется по сути.У каждого хватает IQ только на повышение тарифов.Деньги разворовываются,зализныця с каждым "новым приходом" становится всё ужаснее.
Додано: Чет 21 січ, 2021 20:58
Re: Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть
В 2020 году поездами "Укрзализныци" путешествовали 16 миллионов пассажиров в дальнем сообщении. Самым популярным направлением был Киев-Харьков.
Об этом информирует пресс-служба компании.
Список самых популярных направлений среди пассажиров "Укрзализныци" выглядит следующим образом:
Киев-Харьков (712,7 тысяч пассажиров);
Киев-Львов (652,8 тысяч);
Киев-Днепр (561,8 тысяч);
Киев-Винница (472,6 тысяч);
Киев-Одесса (383,5 тысяч).
милионники понятно а Винница неожиданно...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
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