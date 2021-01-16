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Подорожчання залізничних
перевезень: наскільки зростуть ціни

Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:52

Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише прес-служба Мінінфораструктури в Telegram.

Дивися повний текст Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 14:52

А качество перевозок они думают улучшать?Вопрос номер один-вентиляция.Задохнуться можно,хоть летом,хоть зимой.И окна не открываются.Про кондиционеры вообще молчу.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:53

Меняются руководители с миллионными зарплатами,но ничего не меняется по сути.У каждого хватает IQ только на повышение тарифов.Деньги разворовываются,зализныця с каждым "новым приходом" становится всё ужаснее.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 20:58

Re: Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть

В 2020 году поездами "Укрзализныци" путешествовали 16 миллионов пассажиров в дальнем сообщении. Самым популярным направлением был Киев-Харьков.

Об этом информирует пресс-служба компании.

Список самых популярных направлений среди пассажиров "Укрзализныци" выглядит следующим образом:

Киев-Харьков (712,7 тысяч пассажиров);

Киев-Львов (652,8 тысяч);

Киев-Днепр (561,8 тысяч);

Киев-Винница (472,6 тысяч);

Киев-Одесса (383,5 тысяч).

милионники понятно а Винница неожиданно...
верю в евро... по 1,4
минимальный курс гривны в 2021 - 24,хх/$ минимальный курс гривны в 2022 - 21,хх/$
vitaliian
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