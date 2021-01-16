Подорожчання залізничних перевезень: наскільки зростуть ціни

Додано: Чет 21 січ, 2021 20:58

В 2020 году поездами "Укрзализныци" путешествовали 16 миллионов пассажиров в дальнем сообщении. Самым популярным направлением был Киев-Харьков.



Об этом информирует пресс-служба компании.



Список самых популярных направлений среди пассажиров "Укрзализныци" выглядит следующим образом:



Киев-Харьков (712,7 тысяч пассажиров);



Киев-Львов (652,8 тысяч);



Киев-Днепр (561,8 тысяч);



Киев-Винница (472,6 тысяч);



Киев-Одесса (383,5 тысяч).



милионники понятно а Винница неожиданно...

верю в евро... по 1,4

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