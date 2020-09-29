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Долар в 2021 падатиме:
аналітики назвали причини

Долар в 2021 падатиме: аналітики назвали причини
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:30

Долар в 2021 падатиме: аналітики назвали причини

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що курс долара до гривні в 2020 році зріс, індекс долара відносндо інших валют впав.

Дивися повний текст Долар в 2021 падатиме: аналітики назвали причини.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 15:30

ЛОжная тревога, к гривне падать не будет, скорее гривна упадет ко всем валютам.
egor6508
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