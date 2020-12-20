|
|
ДПС назвала строки та розміри сплати ЄСВ підприємцями у...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:20
Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році розмір мінімальної зарплати буде змінюватися двічі.
Дивися повний текст ДПС назвала строки та розміри сплати ЄСВ підприємцями у 2021 році
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 92168
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 135 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:21
а що - строки змінилися, що податкова повинна їх називати?
-
oleggg_ua
-
-
- Повідомлень: 9
- З нами з: 27.09.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|5016
|
|
|2
|773
|
|
|1
|230
|
П'ят 27 лис, 2020 16:38
Клаус