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ДПС назвала строки та розміри
сплати ЄСВ підприємцями у...

ДПС назвала строки та розміри сплати ЄСВ підприємцями у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:20

ДПС назвала строки та розміри сплати ЄСВ підприємцями у...

Пропонуємо до обговорення:
У 2021 році розмір мінімальної зарплати буде змінюватися двічі.

Дивися повний текст ДПС назвала строки та розміри сплати ЄСВ підприємцями у 2021 році.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:21

а що - строки змінилися, що податкова повинна їх називати?
oleggg_ua
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