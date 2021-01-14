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Кабмін проситиме органи місцевої влади не піднімати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:25
Пропонуємо до обговорення:
Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Кабмін проситиме органи місцевої влади не піднімати тарифи на тепло
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:25
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