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Кабмін проситиме органи
місцевої влади не піднімати...

Кабмін проситиме органи місцевої влади не піднімати...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:25

Кабмін проситиме органи місцевої влади не піднімати...

Пропонуємо до обговорення:
Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Кабмін проситиме органи місцевої влади не піднімати тарифи на тепло.
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:25

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