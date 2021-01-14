Про це на сьогоднішньому засіданні уряду заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Кабмін проситиме органи місцевої влади не піднімати тарифи на тепло.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:25
Кабмін проситиме органи місцевої влади не піднімати...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін проситиме органи місцевої влади не піднімати тарифи на тепло.
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:02
Просить - это не обязательно к исполнению. Гройсман напоследок установил максимальный тариф на тепло, так эти зеленые сразу его аннулировали. Клоуны.
Гірше Шмигаля може бути тільки Шмигаль - 2.
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