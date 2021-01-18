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Шмигаль пояснив, як Україні
стати інвестиційною гаванню

Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:35

Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:35

Много слов, мало толку. Или как говорится пи.. не мешки таскать ;)
Igorten
 
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