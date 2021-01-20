Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:35
Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню.
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:44
Ну да, надо Иииии?
Пока, это выглядит смешно, во всех отношениях.
Голословное заявление.
Додано: Чет 21 січ, 2021 13:00
***, в який фінансовий і фондовий ринки??? Якщо "печерський суд" може віджати все, що йому заманеться у будь-який момент.
Як їм чудово у своїй видуманій реальності живеться...
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