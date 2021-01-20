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Шмигаль пояснив, як Україні
стати інвестиційною гаванню

Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:35

Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню

Пропонуємо до обговорення:
Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Дивися повний текст Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:35

Много слов, мало толку. Или как говорится пи.. не мешки таскать ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:44

Ну да, надо Иииии?
Пока, это выглядит смешно, во всех отношениях.
Голословное заявление.
antae2019
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:38

Закрыть крупнейший украинский агрохолдинг. Тогда инвесторы повалят.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:00

***, в який фінансовий і фондовий ринки??? Якщо "печерський суд" може віджати все, що йому заманеться у будь-який момент.
Як їм чудово у своїй видуманій реальності живеться...
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:31

інвестиційний клондайк...
Амвросий
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:34

Есть же ПФТС. Оборот за декабрь - 16,5 млрд. Вы условия создавайте, чтоб курс не прыгал и суды работали. Кто вложит в бизнес или фининструмент 1000 дол, если он через год даже получив прибыль или проценты сможет обратно купить только 900 дол
ALexxxS
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:44

Re: Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню

Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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