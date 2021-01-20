Про це під час засідання уряду сказав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Дивися повний текст Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:35
Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню.
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:44
Ну да, надо Иииии?
Пока, это выглядит смешно, во всех отношениях.
Голословное заявление.
Додано: Чет 21 січ, 2021 13:00
***, в який фінансовий і фондовий ринки??? Якщо "печерський суд" може віджати все, що йому заманеться у будь-який момент.
Як їм чудово у своїй видуманій реальності живеться...
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:34
Есть же ПФТС. Оборот за декабрь - 16,5 млрд. Вы условия создавайте, чтоб курс не прыгал и суды работали. Кто вложит в бизнес или фининструмент 1000 дол, если он через год даже получив прибыль или проценты сможет обратно купить только 900 дол
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:44
Re: Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 21 січ, 2021 15:12
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 21 січ, 2021 18:16
Попрацював 2 тижні в олігарха завгоспом- вжик і ти прем'єр. А потім усіляку х..рню неси, не має значення яку. Чи про зріст економіки у 40% чи про гавань інвестицій... зелені усе одно думають дупами, схавають і це. Погане інше - причинно-наслідковий зв'язок не засвоюється нашою нацією. А від того маємо те що маємо.
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