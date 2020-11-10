Повернення державного регулювання цін на газ є істотним кроком назад і може загрожувати існуванню ринку газу.
Дивися повний текст В Енергетичному співтоваристві вважають кроком назад повернення до регулювання цін на газ.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 16:49
В Енергетичному співтоваристві вважають кроком назад...
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Дивися повний текст В Енергетичному співтоваристві вважають кроком назад повернення до регулювання цін на газ.
Додано: Сер 20 січ, 2021 16:50
Энергетическое сообщество живёт по европейским "меркам",а мы выживаем по украинским.Сколько можно сытым умникам указывать,как жить нищему народу?
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