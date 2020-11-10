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В Енергетичному співтоваристві
вважають кроком назад...

В Енергетичному співтоваристві вважають кроком назад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:49

В Енергетичному співтоваристві вважають кроком назад...

Пропонуємо до обговорення:
Повернення державного регулювання цін на газ є істотним кроком назад і може загрожувати існуванню ринку газу.

Дивися повний текст В Енергетичному співтоваристві вважають кроком назад повернення до регулювання цін на газ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 16:50

Энергетическое сообщество живёт по европейским "меркам",а мы выживаем по украинским.Сколько можно сытым умникам указывать,как жить нищему народу?
sena_2008atp
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