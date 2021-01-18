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Аваков пояснив, чому почали
штрафувати власників...

Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:14

Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників...

Пропонуємо до обговорення:
“Єврономера” почали штрафувати, тому що їхні авто створюють певні труднощі для поліції. У разі ДТП поліція не може визначити власника такого авто, пише obozrevatel.com.

Дивися повний текст Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників “єврономерів”.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:15

Заберіть пдв і акциз для б/у авто і всі размитняться
a_kharuk
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