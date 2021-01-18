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Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 січ, 2021 17:14
Пропонуємо до обговорення:
“Єврономера” почали штрафувати, тому що їхні авто створюють певні труднощі для поліції. У разі ДТП поліція не може визначити власника такого авто, пише obozrevatel.com.
Дивися повний текст Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників “єврономерів”
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R2
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:15
Заберіть пдв і акциз для б/у авто і всі размитняться
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a_kharuk
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Додано: Сер 20 січ, 2021 19:04
Зеленский В.О. обіцяв дешеве розмитнення, та доки його не буде евробляхи не штрафувати. Довіра до президента падає
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pavlyuk_kirill
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Додано: Сер 20 січ, 2021 19:34
Забавная мотивация. Определить владельца и водителя евробляхи невозможно? Т.е. если въехал недавно, то сбивай сколько хочешь: предъявить совсем никому ничего нельзя?
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moveton
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Додано: Сер 20 січ, 2021 20:19
Нужно, уже садить за нарушение закона, если повторно попался на неуплату налогов -садить ,Как в США, лет на 10...Не хотят платить налогов -пусть ездят на велосипеде, а не загрезняют воздух.
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laa1999
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