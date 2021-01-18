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Аваков пояснив, чому почали
штрафувати власників...

Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників...
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:14

Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників...

Пропонуємо до обговорення:
“Єврономера” почали штрафувати, тому що їхні авто створюють певні труднощі для поліції. У разі ДТП поліція не може визначити власника такого авто, пише obozrevatel.com.

Дивися повний текст Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників “єврономерів”.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 17:15

Заберіть пдв і акциз для б/у авто і всі размитняться
a_kharuk
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:04

Зеленский В.О. обіцяв дешеве розмитнення, та доки його не буде евробляхи не штрафувати. Довіра до президента падає
pavlyuk_kirill
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:34

Re: Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників...

Забавная мотивация. Определить владельца и водителя евробляхи невозможно? Т.е. если въехал недавно, то сбивай сколько хочешь: предъявить совсем никому ничего нельзя?
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 20:19

Нужно, уже садить за нарушение закона, если повторно попался на неуплату налогов -садить ,Как в США, лет на 10...Не хотят платить налогов -пусть ездят на велосипеде, а не загрезняют воздух.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:29

Нарешті до Авакова дійшло. Після тисяч аварій з б***, які втекли. Не кажучи про те, що вони принципово не дотримуються ПДВ всюди, де можливо залишитися непокараним
espanol
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 00:05

Re: Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників...

Бреше Аваков, так само власник авто на наших номерах може продати машину по техпаспорту. Кожне авто повинно мати поліс страхування, власник при ДТП не потрібен.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
unicdima
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