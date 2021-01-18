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Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників...
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:14
Пропонуємо до обговорення:
“Єврономера” почали штрафувати, тому що їхні авто створюють певні труднощі для поліції. У разі ДТП поліція не може визначити власника такого авто, пише obozrevatel.com.
Дивися повний текст Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників “єврономерів”
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R2
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Додано: Сер 20 січ, 2021 17:15
Заберіть пдв і акциз для б/у авто і всі размитняться
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a_kharuk
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Додано: Сер 20 січ, 2021 19:04
Зеленский В.О. обіцяв дешеве розмитнення, та доки його не буде евробляхи не штрафувати. Довіра до президента падає
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pavlyuk_kirill
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Додано: Сер 20 січ, 2021 19:34
Забавная мотивация. Определить владельца и водителя евробляхи невозможно? Т.е. если въехал недавно, то сбивай сколько хочешь: предъявить совсем никому ничего нельзя?
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moveton
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Додано: Сер 20 січ, 2021 20:19
Нужно, уже садить за нарушение закона, если повторно попался на неуплату налогов -садить ,Как в США, лет на 10...Не хотят платить налогов -пусть ездят на велосипеде, а не загрезняют воздух.
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laa1999
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Додано: Сер 20 січ, 2021 23:29
Нарешті до Авакова дійшло. Після тисяч аварій з б***, які втекли. Не кажучи про те, що вони принципово не дотримуються ПДВ всюди, де можливо залишитися непокараним
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espanol
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Додано: Чет 21 січ, 2021 00:05
Бреше Аваков, так само власник авто на наших номерах може продати машину по техпаспорту. Кожне авто повинно мати поліс страхування, власник при ДТП не потрібен.
Увага, на форумі порохата цензура.
Faceless, не ганьби сайт своєю "модерацією", віддай кнопку.
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unicdima
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Додано: Чет 21 січ, 2021 09:35
unicdima написав:
Бреше Аваков, так само власник авто на наших номерах може продати машину по техпаспорту. Кожне авто повинно мати поліс страхування, власник при ДТП не потрібен.
якщо пошкодження дрібні - то так потрібна лише стархівка, але якщо важкі травмування , або 200 - тут вже інша відповідальність - тож все рівно потрібен водій. Якщо ж машина продана по техпаспорту - є власник до нього будуть питання.
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Serg2717
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:23
Просто лоббисты росийских тазов начали усиленно возвращать украинский рынок. Никто кроме нищей Украины не покупает столько росийских тазов.
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asurovv960
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Додано: Чет 21 січ, 2021 10:25
Авакой не свисти. Каждая машина заезжает в Украину застрахованная и по документам владельца. Иначе так можно штрафовать так же в Европе украинских х****** заявляя что их после ДТП невозможно найти. Просто Аваков начал открыто работать на Васадзе и росийский автопром расчищая рынок для росийского автогуано
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asurovv960
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