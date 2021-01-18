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Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:41
Нарешті дійшло, скільки вже років триває ця анархія. Смердять, податки не платять, втікають з місця ДТП.
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megabrualdeath
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