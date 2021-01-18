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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 січ, 2021 14:31
Re: Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників...
Б_ляхи давно під прес треба було пустити. А б_ляхарям по 170 тис штрафів виписати.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:36
Почему?
- Деньги нужны.
Вы не представляете себе, какая коммуналка в Италии.
Додано: Чет 21 січ, 2021 14:50
По 2 тис євро з носа і роздайте укр б***, потрібно вже вирішити це питання з б***, а не тягти кота за я,,ця.
ПС: ніякого відношення до таких автомобілів не маю, але постійно про них скрізь пишуть та показують.
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