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Аваков пояснив, чому почали
штрафувати власників...

Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:31

Re: Аваков пояснив, чому почали штрафувати власників...

Б_ляхи давно під прес треба було пустити. А б_ляхарям по 170 тис штрафів виписати.
ricardo
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:36

Почему?
- Деньги нужны.
Вы не представляете себе, какая коммуналка в Италии.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 14:50

По 2 тис євро з носа і роздайте укр б***, потрібно вже вирішити це питання з б***, а не тягти кота за я,,ця.
ПС: ніякого відношення до таких автомобілів не маю, але постійно про них скрізь пишуть та показують.
Rainbow
 
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