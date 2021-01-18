RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У ЄС чекають на ухвалення
земельної реформи в Україні

У ЄС чекають на ухвалення земельної реформи в Україні
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:21

У ЄС чекають на ухвалення земельної реформи в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Всесвітній банк і Євросоюз готові надавати технічну підтримку та інші ресурси для успішного впровадження земельної реформи в Україні.

Дивися повний текст У ЄС чекають на ухвалення земельної реформи в Україні.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92170
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 18:21

Засада только в том, что ни средний класс украинский, ни просто жители не смогут участвовать в этой приватизации, так как всех нас обкрадывают уже 31 год.
anton_gms
 
Повідомлень: 870
З нами з: 23.01.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: vitaliy_berdinskikh і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Шмигаль пояснив, як Україні стати інвестиційною гаванню
R2 » Сер 20 січ, 2021 16:35
2 63
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 17:44
antae2019
В Україні буде створено реєстр вакцинованих від...
R2 » Сер 20 січ, 2021 14:33
5 165
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 січ, 2021 17:31
irynarika
Ілона Маска запрошують відкрити бізнес в Україні 1, 2
R2 » Пон 18 січ, 2021 19:00
12 862
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 січ, 2021 17:47
equinox

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.