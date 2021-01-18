Всесвітній банк і Євросоюз готові надавати технічну підтримку та інші ресурси для успішного впровадження земельної реформи в Україні.
Дивися повний текст У ЄС чекають на ухвалення земельної реформи в Україні.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:21
У ЄС чекають на ухвалення земельної реформи в Україні
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Дивися повний текст У ЄС чекають на ухвалення земельної реформи в Україні.
Додано: Сер 20 січ, 2021 18:21
Засада только в том, что ни средний класс украинский, ни просто жители не смогут участвовать в этой приватизации, так как всех нас обкрадывают уже 31 год.
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