У 2021 році в Україні планують підняти соціальні виплати для сімей з дітьми.
Дивися повний текст Дитячі виплати в Україні 2021: розмір допомоги батькам при народженні дитини.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 18:27
Дитячі виплати в Україні 2021: розмір допомоги батькам...
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Дивися повний текст Дитячі виплати в Україні 2021: розмір допомоги батькам при народженні дитини.
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