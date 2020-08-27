Кабміні погодив реалізацію експерименту з професійного навчання безробітних Києва для ІТ-сфери.
Дивися повний текст Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 19:26
Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів
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Дивися повний текст Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів.
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:27
Ну лекции на средства богатого фонда соцстраха им может и почитают. Интересно, много ли работодателей согласны на поток этого счастья, которое нужно кормить не менее года. Там же минимум девяти из десяти дешевле будет просто платить зарплату, а к работе не подпускать.
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