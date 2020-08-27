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Київських безробітних
перевчатимуть на ІТ-спеціалістів

Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:26

Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів

Пропонуємо до обговорення:
Кабміні погодив реалізацію експерименту з професійного навчання безробітних Києва для ІТ-сфери.

Дивися повний текст Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:27

Ну лекции на средства богатого фонда соцстраха им может и почитают. Интересно, много ли работодателей согласны на поток этого счастья, которое нужно кормить не менее года. Там же минимум девяти из десяти дешевле будет просто платить зарплату, а к работе не подпускать.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:42

Амвросий
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