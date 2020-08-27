RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Київських безробітних
перевчатимуть на ІТ-спеціалістів

Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:26

Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів

Пропонуємо до обговорення:
Кабміні погодив реалізацію експерименту з професійного навчання безробітних Києва для ІТ-сфери.

Дивися повний текст Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 92177
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 135 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 19:27

Ну лекции на средства богатого фонда соцстраха им может и почитают. Интересно, много ли работодателей согласны на поток этого счастья, которое нужно кормить не менее года. Там же минимум девяти из десяти дешевле будет просто платить зарплату, а к работе не подпускать.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 731
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 21:52

Чому тільки на програмістів? Країні не вистачає ще лікарів та пілотів літаків - нехай також і їх готують. А ще пєвічєк ротом та клоунів - багато вільних місць зараз після відтоку кадрів у 2019
silver_arrow_ua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 245
З нами з: 08.08.19
Подякував: 7 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:52

А-ха-ха. В мене дружину колись за рахунок цього Центру перевчали на "фінансового директора". Ну ок, гроші вони витратили, диплом вона отримала, тільки сенсу в цьому не було жодного. Ну, окрім того, що гроші "освоїли".
І тут буде абсолютно те саме.
alt402
 
Повідомлень: 115
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 23:33

Ідея гарна, але з реалізацією можуть виникнути проблеми. Просто середня "температура по лікарні" у безробітних все-таки однозначно поступається середній айтішній (я про загальні здібності). Хоча якщо є здібності до навчання і бажання - будь ласка. Але не думаю, що це будуть тисячі людей.
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 102
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 10:42

Re: Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів

Тем, кто далек от IT, курсы не помогут. Надо этим интересоваться и знать какую-то базу и без курсов, тогда курсы могут чему-то научить. А так, если вчера был врачом, клал плитку или конструировал мосты, то одни курсы не помогут завтра стать программистом. Это как если вчерашнего программиста пытаться одними курсами научить, например, разработке двигателей и отправить работать в КБ, если он не имеет для этого базовых знаний.
andretar
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 27.11.14
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як змінилися ціни в київських новобудовах улітку...
R2 » Чет 27 сер, 2020 10:26
3 211
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 сер, 2020 17:21
Taras Rudko
Безробітних буде ще більше: українців попередили про ризики
R2 » П'ят 07 сер, 2020 13:39
1 264
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 07 сер, 2020 13:39
ruvex
Зареєстрованих безробітних попередили про...
R2 » П'ят 10 лип, 2020 12:03
1 145
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лип, 2020 12:03
svyatoslav_hromyak

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (103)
21.01.2021 11:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.