Кабміні погодив реалізацію експерименту з професійного навчання безробітних Києва для ІТ-сфери.
Дивися повний текст Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів.
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Додано: Сер 20 січ, 2021 19:26
Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів.
Додано: Сер 20 січ, 2021 19:27
Ну лекции на средства богатого фонда соцстраха им может и почитают. Интересно, много ли работодателей согласны на поток этого счастья, которое нужно кормить не менее года. Там же минимум девяти из десяти дешевле будет просто платить зарплату, а к работе не подпускать.
Додано: Сер 20 січ, 2021 21:52
Чому тільки на програмістів? Країні не вистачає ще лікарів та пілотів літаків - нехай також і їх готують. А ще пєвічєк ротом та клоунів - багато вільних місць зараз після відтоку кадрів у 2019
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:52
А-ха-ха. В мене дружину колись за рахунок цього Центру перевчали на "фінансового директора". Ну ок, гроші вони витратили, диплом вона отримала, тільки сенсу в цьому не було жодного. Ну, окрім того, що гроші "освоїли".
І тут буде абсолютно те саме.
Додано: Сер 20 січ, 2021 23:33
Ідея гарна, але з реалізацією можуть виникнути проблеми. Просто середня "температура по лікарні" у безробітних все-таки однозначно поступається середній айтішній (я про загальні здібності). Хоча якщо є здібності до навчання і бажання - будь ласка. Але не думаю, що це будуть тисячі людей.
Додано: Чет 21 січ, 2021 10:42
Re: Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів
Тем, кто далек от IT, курсы не помогут. Надо этим интересоваться и знать какую-то базу и без курсов, тогда курсы могут чему-то научить. А так, если вчера был врачом, клал плитку или конструировал мосты, то одни курсы не помогут завтра стать программистом. Это как если вчерашнего программиста пытаться одними курсами научить, например, разработке двигателей и отправить работать в КБ, если он не имеет для этого базовых знаний.
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:02
Я несколько лет назад получила диплом программиста по программе получения второго образования для людей старше 45 лет. Да, теории набросали в нас достаточно, чтобы многое понять, но практики почти не было. Ну и вышла я "молодым специалистом", которому нужно еще пару лет практиковаться. Брать меня после 50-ти, естественно , на работу никто не захотел. Пришлось идти работать в другую сферу. Для себя я сделала вывод, что получения этого образования был мой личный каприз, ну для общего развития что-ли. Это правда, для реализации себя в сфере IT нужно много лет практики, только тогда работодатель заинтересуется тобой и будет хорошо платить. И покажите мне этих работодателей, которые после курсов будут трудоустраивать. Я бы к ним попросилась :)
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:24
Re: Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів
У багатьох чомусь дуже ідеалізоване поняття про ІТ ... Там є купу купенна роботи , яка насправді дуже далека від програмування як такого ( де пишетться код) . І все одно це ІТ . І там достатньо просто бути достатньо наполегливим і мати хоча б середній IQ ... Так що як безкоштовні курси для початківця - це цілком нормально ... А роботу початківцювід ІТ теж треба шукати - як і скрізь - без досвіду ти нікому практично не цікавий ...
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:33
вы превратно понимаете суть айти. В айти вам никто не будет платить за прохождение курсов. В айти люди сами зарабатывают деньги. Тоесть не вам должны платить, а вы должны оплачивать комфортные условия, отдавая часть заработанного
Поэтому "работодателей" как таковых в айти нету. Есть компании, которые создают вам комфортные условия, забирая часть вашего заработка себе.
После айти курсов, вам если и получится найти работодателя, то "платить" вам будут не больше, чем реализатору в магазине или за любую другую низкоквалифицированную работу.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 21 січ, 2021 12:40, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Чет 21 січ, 2021 12:39
Кроме того, нужно знать английский хотя бы на уровне Pre-Intermediate и в процессе обучения улучшить знание языка до Intermediate. Тогда да, теоретически за полгода курсов можно что-то слепить из новичка, но таких будет максимум 2 из 10, а то и 20-ти. Остальные забьют на это гиблое дело через пару недель. Поэтому про IT "пересічному громадянину" можно только мечтать, если, конечно, он не готов пахать минимум полгода с утра до вечера.
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