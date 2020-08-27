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Київських безробітних
перевчатимуть на ІТ-спеціалістів

Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:43

  Амвросий написав:После айти курсов, вам если и получится найти работодателя, то "платить" вам будут не больше, чем реализатору в магазине или за любую другую низкоквалифицированную работу.

Зато в тепле и перспектив всё-таки побольше, чем у реализатора в магазине.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:47

  Puente написав:У багатьох чомусь дуже ідеалізоване поняття про ІТ ... Там є купу купенна роботи , яка насправді дуже далека від програмування як такого ( де пишетться код) . І все одно це ІТ . І там достатньо просто бути достатньо наполегливим і мати хоча б середній IQ ... Так що як безкоштовні курси для початківця - це цілком нормально ... А роботу початківцювід ІТ теж треба шукати - як і скрізь - без досвіду ти нікому практично не цікавий ...

ну вот раньше было множество курсов "оператор ПК", и как по вашему - какой процент выпускников этих курсов нашел работу? так что да - это просто распил и освоение бабла.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:50

  Striker написав:Зато в тепле и перспектив всё-таки побольше, чем у реализатора в магазине.


ну єто под вопросом. Такой работодатель как правило будет госконторой или коммунальным предприятием. Так что прийдется в перерывах ходить на мороз улицы мести и на митинги за коррупционеров по указке сверху ходить.

Есть конечно шанс попасть падаваном на галеры, но насколько слышал, на курсах из 100 человек 99 отсеиваются, а из оставшихся и прошедших курсы в лучшем случае десятая часть находит работу. Из нашедших работу далеко не все выдерживают и остаются.
Востаннє редагувалось Амвросий в Чет 21 січ, 2021 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 12:59

  Амвросий написав:ну єто под вопросом. Такой работодатель как правило будет госконторой или коммунальным предприятием. Так что прийдется в перерывах ходить на мороз улицы мести и на митинги за коррупционеров по указке сверху ходить.

Если стоит цель "войти в айти", то можно и потерпеть немного, пока не наберёшься хоть какого-то практического опыта и улучшишь свои знания. Даже с таким бэкграундом уже будет проще найти себе нормальную контору, чем сразу после курсов.
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Повідомлення Додано: Чет 21 січ, 2021 13:03

  Striker написав:Если стоит цель "войти в айти", то можно и потерпеть немного, пока не наберёшься хоть какого-то практического опыта


тоже сомнительно, потому что работа в госконторах имеет мало чего общего с работой в айти. И скорее наносит вред. После такой работы шансы найти нормальную контору будут ниже.
Амвросий
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