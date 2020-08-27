Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів

Puente написав:У багатьох чомусь дуже ідеалізоване поняття про ІТ ... Там є купу купенна роботи , яка насправді дуже далека від програмування як такого ( де пишетться код) . І все одно це ІТ . І там достатньо просто бути достатньо наполегливим і мати хоча б середній IQ ... Так що як безкоштовні курси для початківця - це цілком нормально ... А роботу початківцювід ІТ теж треба шукати - як і скрізь - без досвіду ти нікому практично не цікавий ...
ну вот раньше было множество курсов "оператор ПК", и как по вашему - какой процент выпускников этих курсов нашел работу? так что да - это просто распил и освоение бабла.