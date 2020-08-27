Додано: Чет 21 січ, 2021 15:51

Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів

- Лучше бы обеспечили конкурентные возможности работы безработных "ІТ-спеціалістів" с всей Украины.

Ибо странным образом, получается, только в Киеве имеют право работать и получать за свой труд деньги?

Приведённые данные -.... Дурень думкою багатіє, а гроші "заробляються".

Чи можно ще так:



Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.