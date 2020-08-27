Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів
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Puente написав:У багатьох чомусь дуже ідеалізоване поняття про ІТ ... Там є купу купенна роботи , яка насправді дуже далека від програмування як такого ( де пишетться код) . І все одно це ІТ . І там достатньо просто бути достатньо наполегливим і мати хоча б середній IQ ... Так що як безкоштовні курси для початківця - це цілком нормально ... А роботу початківцювід ІТ теж треба шукати - як і скрізь - без досвіду ти нікому практично не цікавий ...
ну вот раньше было множество курсов "оператор ПК", и как по вашему - какой процент выпускников этих курсов нашел работу? так что да - это просто распил и освоение бабла.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Амвросий написав:ну єто под вопросом. Такой работодатель как правило будет госконторой или коммунальным предприятием. Так что прийдется в перерывах ходить на мороз улицы мести и на митинги за коррупционеров по указке сверху ходить.
Если стоит цель "войти в айти", то можно и потерпеть немного, пока не наберёшься хоть какого-то практического опыта и улучшишь свои знания. Даже с таким бэкграундом уже будет проще найти себе нормальную контору, чем сразу после курсов.
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Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів - Лучше бы обеспечили конкурентные возможности работы безработных "ІТ-спеціалістів" с всей Украины. Ибо странным образом, получается, только в Киеве имеют право работать и получать за свой труд деньги? Приведённые данные -.... Дурень думкою багатіє, а гроші "заробляються". Чи можно ще так:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
> - Лучше бы обеспечили конкурентные возможности работы безработных "ІТ-спеціалістів" с всей Украины. > Ибо странным образом, получается, только в Киеве имеют право работать и получать за свой труд деньги?
После ковида появилось куча предложений удаленной работы. Рекрутеры не могу закрыть вакансии, количество которых увеличилось, как буд-то нет кризиса. Поэтому если программист не может найти работу - это чаще всего, не очень хороший программист.
> - Лучше бы обеспечили конкурентные возможности работы безработных "ІТ-спеціалістів" с всей Украины. > Ибо странным образом, получается, только в Киеве имеют право работать и получать за свой труд деньги?
После ковида появилось куча предложений удаленной работы. Рекрутеры не могу закрыть вакансии, количество которых увеличилось, как буд-то нет кризиса. Поэтому если программист не может найти работу - это чаще всего, не очень хороший программист.
- за 200$? Даже выехавшие по контракту в Францию, оказались в зоне жесткого карантина - где официальный доход только на квартиру и питание.
Как раз и я Вам о том - "работать", это ещё не значит "зарабатывать". А там, где уже платят по 2 000 уе - работать приходится чуть-чуть больше, чем по полной и с полным набором нервного истощения. Со "своими проблемами" жилья и быта, транспорта и коммуникаций.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.