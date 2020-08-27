Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів

Додано: Чет 21 січ, 2021 18:36

andretar написав: Kudrjavuy



> - Лучше бы обеспечили конкурентные возможности работы безработных "ІТ-спеціалістів" с всей Украины.

> Ибо странным образом, получается, только в Киеве имеют право работать и получать за свой труд деньги?



После ковида появилось куча предложений удаленной работы. Рекрутеры не могу закрыть вакансии, количество которых увеличилось, как буд-то нет кризиса. Поэтому если программист не может найти работу - это чаще всего, не очень хороший программист. > - Лучше бы обеспечили конкурентные возможности работы безработных "ІТ-спеціалістів" с всей Украины.> Ибо странным образом, получается, только в Киеве имеют право работать и получать за свой труд деньги?После ковида появилось куча предложений удаленной работы. Рекрутеры не могу закрыть вакансии, количество которых увеличилось, как буд-то нет кризиса. Поэтому если программист не может найти работу - это чаще всего, не очень хороший программист.

Не пишите в чем не смыслите. Вакансии не закрываются не потому что ни кто не приходит на собеседования, а потому что приходят люди которые по каким-то причинам не подходят работодателю или работодатель не подходит кандидату. Во время кризиса всегда просыпаются те кто "обнос жирком" ищут хорошие варианты товара по заниженной цене. Приведу антологию, допустим требуется много врачей. Гинеколог смотрит что требуется проктологи, ухогорлоносы и стоматологи. Для не опытному особо пофиг куда идти (ну и там и там отверстие, какую-то общую теорию знаю) как-то прорвутся, а там видно будет. Опытный же забудет то что знал, просядет по деньгам (если возьмут) и еще не факт что понравится. И тут появляется вакансия ... ура.. по специальности, предлагают много денег. Пошел на интервью . а там оказывается нужен человек имеющий опыт работы с какой-то тропической заразой, которая встречается только в опе мира.Вакансии долго не закрываются только если вознаграждение ниже рыночной при ненулевых требованиях к кандидату (при нулевых всегда найдутся люди работать фактически бесплатно ради опыта), требуется что-то специфическое или компания (или представитель компании) с гонвецом.И это если не считать тех кто зондирует рынок на перспективу и не планирует в данный момент нанимать.