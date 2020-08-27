Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів
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Puente написав:У багатьох чомусь дуже ідеалізоване поняття про ІТ ... Там є купу купенна роботи , яка насправді дуже далека від програмування як такого ( де пишетться код) . І все одно це ІТ . І там достатньо просто бути достатньо наполегливим і мати хоча б середній IQ ... Так що як безкоштовні курси для початківця - це цілком нормально ... А роботу початківцювід ІТ теж треба шукати - як і скрізь - без досвіду ти нікому практично не цікавий ...
ну вот раньше было множество курсов "оператор ПК", и как по вашему - какой процент выпускников этих курсов нашел работу? так что да - это просто распил и освоение бабла.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999, 0mage0, dimo_0n, bobo
Амвросий написав:ну єто под вопросом. Такой работодатель как правило будет госконторой или коммунальным предприятием. Так что прийдется в перерывах ходить на мороз улицы мести и на митинги за коррупционеров по указке сверху ходить.
Если стоит цель "войти в айти", то можно и потерпеть немного, пока не наберёшься хоть какого-то практического опыта и улучшишь свои знания. Даже с таким бэкграундом уже будет проще найти себе нормальную контору, чем сразу после курсов.
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Київських безробітних перевчатимуть на ІТ-спеціалістів - Лучше бы обеспечили конкурентные возможности работы безработных "ІТ-спеціалістів" с всей Украины. Ибо странным образом, получается, только в Киеве имеют право работать и получать за свой труд деньги? Приведённые данные -.... Дурень думкою багатіє, а гроші "заробляються". Чи можно ще так:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
> - Лучше бы обеспечили конкурентные возможности работы безработных "ІТ-спеціалістів" с всей Украины. > Ибо странным образом, получается, только в Киеве имеют право работать и получать за свой труд деньги?
После ковида появилось куча предложений удаленной работы. Рекрутеры не могу закрыть вакансии, количество которых увеличилось, как буд-то нет кризиса. Поэтому если программист не может найти работу - это чаще всего, не очень хороший программист.
> - Лучше бы обеспечили конкурентные возможности работы безработных "ІТ-спеціалістів" с всей Украины. > Ибо странным образом, получается, только в Киеве имеют право работать и получать за свой труд деньги?
После ковида появилось куча предложений удаленной работы. Рекрутеры не могу закрыть вакансии, количество которых увеличилось, как буд-то нет кризиса. Поэтому если программист не может найти работу - это чаще всего, не очень хороший программист.
- за 200$? Даже выехавшие по контракту в Францию, оказались в зоне жесткого карантина - где официальный доход только на квартиру и питание.
Как раз и я Вам о том - "работать", это ещё не значит "зарабатывать". А там, где уже платят по 2 000 уе - работать приходится чуть-чуть больше, чем по полной и с полным набором нервного истощения. Со "своими проблемами" жилья и быта, транспорта и коммуникаций.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
> - Лучше бы обеспечили конкурентные возможности работы безработных "ІТ-спеціалістів" с всей Украины. > Ибо странным образом, получается, только в Киеве имеют право работать и получать за свой труд деньги?
После ковида появилось куча предложений удаленной работы. Рекрутеры не могу закрыть вакансии, количество которых увеличилось, как буд-то нет кризиса. Поэтому если программист не может найти работу - это чаще всего, не очень хороший программист.
Не пишите в чем не смыслите. Вакансии не закрываются не потому что ни кто не приходит на собеседования, а потому что приходят люди которые по каким-то причинам не подходят работодателю или работодатель не подходит кандидату. Во время кризиса всегда просыпаются те кто "обнос жирком" ищут хорошие варианты товара по заниженной цене. Приведу антологию, допустим требуется много врачей. Гинеколог смотрит что требуется проктологи, ухогорлоносы и стоматологи. Для не опытному особо пофиг куда идти (ну и там и там отверстие, какую-то общую теорию знаю) как-то прорвутся, а там видно будет. Опытный же забудет то что знал, просядет по деньгам (если возьмут) и еще не факт что понравится. И тут появляется вакансия ... ура.. по специальности, предлагают много денег. Пошел на интервью . а там оказывается нужен человек имеющий опыт работы с какой-то тропической заразой, которая встречается только в опе мира. Вакансии долго не закрываются только если вознаграждение ниже рыночной при ненулевых требованиях к кандидату (при нулевых всегда найдутся люди работать фактически бесплатно ради опыта), требуется что-то специфическое или компания (или представитель компании) с гонвецом. И это если не считать тех кто зондирует рынок на перспективу и не планирует в данный момент нанимать.
ssnet На 100% согласен. Вопрос озвучу по другому: - "Преференции", развивающим этот "бизнес"? Ведь реально деньги платят только оттуда. Свои даже в оборонке... Отечественных заказчиков - ?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.