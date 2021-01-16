Українці можуть вимагати в постачальника газу відшкодування шкоди за додаткові нарахування в платіжках.
Дивися повний текст Українці можуть стягнути гроші з облгазів за додаткові нарахування в платіжках.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:00
Українці можуть стягнути гроші з облгазів за додаткові...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці можуть стягнути гроші з облгазів за додаткові нарахування в платіжках.
Додано: Сер 20 січ, 2021 22:00
А государство у нас есть??? Или каждый за себя.А когда нужно защищать это государство сразу вспоминают о пересичных,которых сейчас просто "посылают".
|