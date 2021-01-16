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Українці можуть стягнути гроші
з облгазів за додаткові...

Українці можуть стягнути гроші з облгазів за додаткові...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:00

Українці можуть стягнути гроші з облгазів за додаткові...

Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть вимагати в постачальника газу відшкодування шкоди за додаткові нарахування в платіжках.

Дивися повний текст Українці можуть стягнути гроші з облгазів за додаткові нарахування в платіжках.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 січ, 2021 22:00

А государство у нас есть??? Или каждый за себя.А когда нужно защищать это государство сразу вспоминают о пересичных,которых сейчас просто "посылают".
sena_2008atp
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